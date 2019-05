Mike Mignola desmiente una serie de 'Hellboy' producida por Netflix

La última adaptación cinematográfica de Hellboy (2019) no gozó de gran popularidad entre los fanáticos asiduos de la contraparte impresa, el público en general, la crítica especializada y sus mismos creadores, un desempeño para el olvido.

Sin embargo, la cinta dirigida por Neil Marshall sentó las suficientes bases para una posible continuación de la franquicia. En este sentido, en las últimas semanas había estado circulando un rumor sobre Netflix retomando Hellboy para una serie televisiva.

Algunos medios especializados hicieron eco de la información hasta el punto de casi confirmar la serie de Netflix, pero el creador del personaje, Mike Mignola, ha desmentido estos rumores, asegurando que por el momento no hay ningún proyecto relacionado con Hellboy para el futuro.

Una cuenta de Twitter titulada @hellboy_news ha estado aplicando una cobertura permanente a los movimientos de las adaptaciones audiovisuales del cómic de Mike Mignola y fue a través de este medio que el autor finalizó con la esperanza de los fanáticos del personaje.

As far as we know this is not true... — Mike Mignola (@artofmmignola) 25 de mayo de 2019