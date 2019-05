'Chernobyl': lo más visto de HBO tras final de 'Game of Thrones'

Poco más de una semana ha transcurrido desde que el episodio final de Game of Thrones (2011-2019) fue emitido en las plataformas de HBO y aunque algunos fanáticos continúan digiriendo que la serie inspirada en la obra de George R. R. Martin no volverá, muchos otros ya piensan en el futuro de la cadena.

El fenómeno generado por Game of Thrones es uno que difícilmente se repetirá. Muchos especialistas apuestan por ficciones como The Witcher (2019) de Netflix, El Señor de los Anillos (2021) de Amazon Prime Video o las propias de HBO como Watchmen (2019) y His Dark Materials (2019) como las posibles sucesoras.

Aunque es posible que una ficción que actualmente se encuentra en emisión ya haya demostrado tener lo necesario para convertirse en el nuevo fenómeno televisivo. Claramente la serie televisiva también de HBO Chernobyl (2019) se ha convertido en la más vista de la cadena, además de reunir calificaciones sobresalientes.

Según informan las estimaciones de Forbes, Chernobyl ha sido recibida por el público y la crítica especializada con impresiones positivas, mismas que la colocan en el tope de la lista de las series mejor calificadas de la historia.

Muchos usuarios han descrito a la ficción creada por Craig Mazin, Chernobyl, como una de las mejores en la historia de la televisión. Estos datos fueron reunidos por Forbes tras realizar sus protocolarios sondeos.

De esta manera, Chernobyl consiguió un 97 por ciento de aprobación en un universo compuesto por más de 52 mil votantes. En este sentido, la serie de HBO ha superado a otras Planet Earth II (2016) y Band of Brothers (2001) con 95 por ciento cada una o Breaking Bad (2008-2013) o la propia Game of Thrones con 94.

Chernobyl estrenó su primer episodio el pasado 6 de mayo y emitirá el último el 4 de junio. Aunque este nivel de aceptación haría que el estudio autorizara inmediatamente una segunda temporada, la ficción fue diseñada como una miniserie por lo que no se continuará.