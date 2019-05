AMLO responde a aranceles de Donald Trump

La respuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al anuncio de los nuevos aranceles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a México.

La nueva medida entrará en vigencia el próximo 10 de junio, y afectará a todos los productos que sean importados desde México con un arancel del 5 por ciento, el cual se eliminaría cuando el gobierno federal atienda adecuadamente el problema migratorio.

En este sentido, López Obrador escribió una carta al presidente Trump, misma que difundió a través de redes sociales, afirmando que los problemas no se resuelven con impuestos.

“De manera específica, ciudadano Presidente: le propongo profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y, por favor, recuerde que no me falta valor, que no soy cobarde ni timorato sino que actúo por principios: creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra”, escribió el presidente López Obrador.