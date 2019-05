IMSS puede apoyar a otras instancias de salud: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aseguró que el órgano está en la total capacidad para apoyar en dotación de medicamentos a otras instancias del sector salud.

Ante este escenario, Robledo afirmó que lo van a plantear a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que están seguros de poder apoyar a otras instancias con medicinas, esto, aunque no exista una obligación de hacerlo.

“Lo que nos pidió Hacienda es hacer una propuesta, una revisión, de qué tanto podemos ayudar a otras instituciones. Es una propuesta que estamos trabajando, todavía no la terminamos, el abasto del IMSS está garantizado”.

El titular del Instituto reiteró que el reto que tiene es el de tener un abasto aceptable de medicinas, mantener el nivel de consultas y garantizar el pago de pensiones.

“Nos solicitó que hagamos una propuesta de qué tanto podríamos tener ayuda para otras instituciones, privados no. Cuando tengamos un diagnóstico de esa propuesta la damos a conocer”, dijo Robledo tras inaugurar la muestra fotográfica “40 Años de IMSS Bienestar”.

En este sentido, el ex subsecretario de Gobernación no olvidó que no habrá despidos de personal médico, y que “lo número uno es la atención, el pago de las pensiones, de las jubilaciones, la atención médica en todos sus niveles”.

Es por ello que en el Instituto no se reducirá el presupuesto para medicinas, materiales de curación, equipamiento, y otros insumos, pero sí se están midiendo medidas de austeridad.