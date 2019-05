Daniel Craig será intervenido quirúrgicamente tras lesión en 'Bond 25'

Las diversas posposiciones de Bond 25 (2020) han representado para las casas productoras Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) y Universal Pictures más de un dolor de cabeza, desde la incertidumbre de la continuidad de Daniel Craig como el espía británico hasta la renuncia del director Danny Boyle, los problemas alrededor de la cinta no han cesado.

Esta vez y en plena fase de producción, el protagonista Daniel Craig sufrió una lesión en el tobillo durante el rodaje de la cinta que estaba teniendo lugar en Jamaica, situación que lo imposibilitó de continuar con las filmaciones, abandonando el set de grabación para ser hospitalizado.

El actor británico fue trasladado de emergencia a una clínica especializada en Estados Unidos, donde estuvo bajo observación por algunos días. Posteriormente, una cirugía de tobillo fue autorizada para Craig quien se encontrará en reposo durante dos semanas para regresar a filmar.

Así lo aseguró la cuenta oficial de Twitter de Bond 25, al mismo tiempo que aseguró que la fecha de estreno prevista para el largometraje se respetará. En las dos semanas que Craig esté ausente, el nuevo director del proyecto, Cary Fukunga, continuará su ritmo de trabajo normal.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">BOND 25 update: Daniel Craig will be undergoing minor ankle surgery resulting from an injury sustained during filming in Jamaica. Production will continue whilst Craig is rehabilitating for two weeks post-surgery. The film remains on track for the same release date in April 2020. <a href="https://t.co/qJN0Sn4gEx">pic.twitter.com/qJN0Sn4gEx</a></p>— James Bond (@007) <a href="https://twitter.com/007/status/1131281100251099136?ref_src=twsrc%5Etfw">22 de mayo de 2019</a></blockquote>

“Actualización BOND 25: Daniel Craig se someterá a una pequeña cirugía de tobillo resultado de un accidente suscitado durante las filmaciones en Jamaica. La producción continuará mientras Craig se rehabilita durante las siguientes dos semanas. La película mantendrá su fecha de estreno programada en abril de 2020”, menciona la publicación oficial de la cinta.

Mientras el actor que interpreta al agente 007 se encuentra en recuperación, otros como Ralph Finnes, Ben Whishaw, Naomi Harris y Lea Seydeoux están rodando en las locaciones de Jamaica, Inglaterra, Noruega e Italia. Cabe recordar la recién incorporación de Ana de Armas y Rami Malek a la producción.

Bond 25 representará la última interpretación de Daniel Craig como James Bond. La película tiene una fecha de estreno marcada para el 8 de abril de 2020. Dirige Cary Fukunaga, producen Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, y escriben Scott Z. Burns y Phoebe Waller-Bridge.