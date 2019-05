'The Batman' de Matt Reeves tendría dos icónicos villanos principales

Las réplicas sobre la posible incorporación de Robert Pattinson como Batman en la próxima cinta individual del personaje no ha cesado desde su surgimiento. Aunque el contrato aún no está firmado y cualquier otro actor aún podría interpretar al superhéroe, nueva información sobre sus adversarios ha salido a la luz.

El primer medio en comunicar el rumor fue The Hollywood Reporter donde aseguran que el Caballero de la Noche tendría dos adversarios en la película dirigida por Matt Reeves. La fuente asegura que El Pingüino y Catwoman serían los elegidos por el realizador.

Sin embargo, no dejan la brecha cerrada para que otros antagonistas como The Riddler puedan aparecer en The Batman (2021). Por el momento, lo único que se conoce sobre la producción es que Matt Reeves sigue puliendo el guion para iniciar su rodaje el próximo verano.

De confirmarse este rumor, Oswald Cobblepot mejor conocido como El Pingüino regresaría a la pantalla grande después de más de 27 años de ausencia, su última aparición en un largometraje bajo la interpretación de Danny DeVito fue en Batman Returns (1992) de Tim Burton. El personaje también fue referenciado en la reciente Justice League (2017).

Por otra parte, Catwoman ha recibido más tratamientos en el séptimo arte, desde la emblemática Michelle Pfeiffer en la antes citada Batman Returns, como la cuestionable entrega individual de Halle Berry en 2004, hasta la personificación de Anne Hathaway en The Dark Knight Rises (2012).

De cualquier manera, The Batman es una de las películas de superhéroes más esperadas de los próximos años y cualquier antagonista elegido será bienvenido. Si la incorporación de Robert Pattinson como el vigilante de Gotham no se llega a concretar, cualquier otro actor lo tendrá igual de difícil ante estos dos fuertes villanos.