Solo hubo un 'libro bomba' en el Senado: Ricardo Monreal

Este jueves, el presidente de Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que solo llegó un libro bomba a la Cámara Alta, y no dos como algunos medios de comunicación han difundido.

Monreal afirmó que en cuanto se enteró del artefacto explosivo, se comunicó con la senadora del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Citlalli Hernández Mora, para saber qué había sucedido.

Y es que se comenzó a manejar la información que habían llegado dos diferentes libros bomba al Senado, uno de los cuales había sido el que detonó Citlalli Hernández.

“Entonces, yo le dije al Fiscal, creo que –le dije yo– no me suena lógico, porque una es del PAN y una es de Morena, aunque las dos se apellidan Hernández, esa era el dato que me daba hasta ese momento, pero era simplemente una mala información. Les recuerdo que después se aclaró en la noche, ya nada más hablamos de Citlalli, pero el nombre completo es Minerva Citlalli Hernández, no de Minerva Hernández, senadora del PAN. Esa es la explicación”, dijo Ricardo Monreal.