Al JJ ya no lo quieren ni en el PT

Al diputado local José Juan Espinosa Torres, no sólo lo quieren echar de las presidencias de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y de la Comisión Inspectora, sino también de la coordinación de la bancada del Partido del Trabajo (PT).

Su compañera Guadalupe Muciño Muñoz consideró que debe dejar la coordinación de la bancada por su comportamiento atropellado y ofensivo, lo cual ha sido evidenciado desde el inicio de la LX Legislatura.

Y es que dijo que es frecuente la mala conducta que expone desde la máxima tribuna, pues prefiere ver por sus propios intereses que garantizar el respeto de todos sus compañeros.

La diputada reveló abiertamente que al interior de su bancada se le ha perdido la confianza, razón por la cual no se descarta su destitución, incluso el tema lo harán llegar a la presidenta estatal del partido, la diputada federal Lizeth Sánchez García.

Sin embargo, dijo que de ser necesario se entablará una reunión entre los diputados del PT Valentín Medel Hernández, Raymundo Atanacio Luna y Mari Carmen Cabrera Camacho, en la que se ponga a consideración el cambio de José Juan Espinosa como coordinador de este grupo legislativo.

"No hemos cabildeado todavía la posibilidad de cambiarlo, lo que sí se ha cabildeado y hemos platicado es que no podemos tolerar esta conducta sobre todo de la Mesa Directiva, en donde él decide si se le tolera o no esta clase de conductas".