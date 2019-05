Juicio en mi contra sería 'asqueroso y repugnante': Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alzó la voz este jueves contra el Partido Demócrata por plantear la posibilidad de abrir un juicio político en su contra, un escenario que calificó de “sucio, asqueroso y repugnante”.

El mandatario de la primera potencia mundial volvió a tundir a Robert Mueller, fiscal especial que investigó la trama rusa y la presunta injerencia en las elecciones. Aseguró que se trata de un personaje “anti-Trump”, pese a que la decisión de iniciar un juicio contra el magnate recaerá únicamente en el Congreso de Estados Unidos.

Cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de que se abra un proceso de impeachment en su contra, esto fue lo que contestó el polémico republicano:

....say he fought back against this phony crime that didn’t exist, this horrendous false accusation, and he shouldn’t fight back, he should just sit back and take it. Could this be Obstruction? No, Mueller didn’t find Obstruction either. Presidential Harassment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de mayo de 2019