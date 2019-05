No me quiero ir del Real Madrid: Sergio Ramos

Sergio Ramos refrendó su papel como el gran símbolo del Real Madrid y acabó con los rumores sobre su salida. El histórico jugador del club blanco no tiene la mínima intención de estar en otro equipo, sino que desea quedarse en la que ha sido su casa durante casi toda su carrera profesional.

Ramos salió a comparecer ante la prensa y respondió con total convicción a los periodistas expectantes, quienes intentaron incomodar al jugador campeón del mundo con su selección en Sudáfrica 2010.

“Yo quiero dejar muy claro mi futuro. Nunca ha habido ningún encontronazo entre nosotros (con Florentino). Quiero cumplir mi contrato aquí. El día que me vaya, me quiero ir por la puerta grande, que es como me merezco irme (…) Yo habría renovado de por vida. Florentino y yo tenemos una relación de padre-hijo y el roce hace el cariño. Siempre me ha demostrado un cariño especial”, dijo.

Ramos no se molestó por la insistencia de la prensa en colocarlo fuera del conjunto de la capital española, sino todo lo contrario, recalcó que solo se tratan de especulaciones sensacionalistas que no tienen ningún fundamento.

“No me quiero ir, mi sueño es retirarme aquí. Siempre lo he dicho que me quiero quedar. Jugaría gratis aquí porque es lo que siento. Lo mejor era sentarnos cara a cara para arreglarlo. Me molesta que me vaya una semana de España y que se arme este lío. El dinero es un problema menor (…) Yo me quedo aquí. El tema económico no lo hemos tocado. Es un tema de confianza y de cariño emocional”, precisó.

Sergio Ramos dijo que lo prioritario en este momento para él es tener una buena relación con Florentino, después de los altibajos que se derivaron de la última temporada. Sin embargo, afirmó que una tarde de diálogo con el directivo es más que suficiente para arreglar todo, ya que no se trata de un asunto de dinero.