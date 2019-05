'Intrusos' sale del aire ¿por falta de rating?

Hace unos días, el columnista Alex Kaffie dio a conocer que Instrusos saldría del aire el próximo 14 de junio. Algunos fans del programa de chismes esperaban que esto fuera solo un rumor; desafortunadamente, Juan José Origel confirmó que la producción llegaría a su fin en la fecha revelada por el periodista de espectáculos.

Los conductores ocuparon una de sus transmisiones para comenzar a despedirse de la gente que prefería su programa por sobre Ventaneando, el show vespertino encabezado por Paty Chapoy y que tiene un público muy leal de varios años atrás.

La transmisión del miércoles abrió con los cuatro conductores de Intrusos y, de fondo, la canción de Las Golondrinas. Inmediatamente, Pepillo Origel explicó la razón de iniciar el show con el emblemático tema que se utiliza para las despedidas.

“¿Qué pasó con Las Golondrinas? Que no son para mí nada más, sino para todos nosotros, porque Intrusos se va a terminar, se va a terminar y no porque no haya cumplido con todas las expectativas que nos esperábamos y todo, sino porque así son las cosas en la televisión. Vamos a estar hasta el 14 de junio, pero le vamos a echar todas las ganas y todos los kilos”, dijo.

El tono despreocupado de Origel llevó a varios televidentes a pensar que se trataba de una broma; sin embargo, ninguno de los presentadores realizó alguna aclaración o desmintió la información.

A través de las redes sociales, algunos usuarios dijeron que Intrusos era un programa de chismes bastante fresco y entretenido, por lo que no se explican la decisión de los realizadores o productores de sacarlo del aire. La encargada de la transmisión, Carmen Armendariz, tampoco reveló información adicional sobre las razones para no seguir adelante.

Por su parte, la conductora Martha Figueroa dijo que acepta la decisión de los directivos, pese a que no recibió una explicación sólida sobre las razones de la cancelación del programa.

“La razón no la sé muy bien, creo que son cambios de programación porque de rating allí estaba, más o menos, y qué te digo, es un programa en el que yo me divertí mucho porque son pocos los espacios en los que te puedes divertir en la televisión, este tipo de formatos no suelen ser muy divertidos y aquí yo me la pasaba muy bien”, concluyó en declaraciones recientes para El Universal.