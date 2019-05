QUÉPASA: Muere hombre que se prendió fuego ante la Casa Blanca

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron este jueves que el hombre que se prendió fuego ante la Casa Blanca perdió la vida a consecuencia de sus heridas. Nada pudieron hacer los doctores para intentar estabilizarlo.

El sujeto fue identificado como Arnav Gupta, quien decidió inmolarse en el parque La Elipse, localizado entre el emblemático inmueble y el monumento a George Washington. Pese a los gritos desesperados de quienes fueron testigos de la escena, el hombre permaneció de pie mientras las llamas consumían su cuerpo.

Al lugar llegaron los servicios de emergencia para trasladarlo a un hospital local, donde recibió atención de urgencia por la gravedad de las quemaduras. Pese a los esfuerzos de los doctores y especialistas, el hombre perdió la vida por la gravedad de las heridas y el daño ocasionado a sus sistemas básicos.

Guy sets himself on fire right in front of the White house! ????‍???? pic.twitter.com/KkXzpkXEyk — ?????????? ???????? (@FightCentralTV) 29 de mayo de 2019