Martí Batres llama a no especular sobre el 'libro bomba'

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, condenó los hechos que tuvieron lugar durante la tarde noche del miércoles en el recinto legislativo, en referencia al estallido de un ‘libro bomba’ que recibió la legisladora de Morena, Citlalli Hernández.

Durante una entrevista que concedió a Pascal Beltrán del Río para Imagen Noticias, el senador anunció que las investigaciones para dar con el o los responsables de este ataque contra su compañera están en marcha.

Asimismo, Batres lanzó un llamado a no especular sobre quién está detrás de este ataque contra Citlalli Hernández, debido a que esto solo entorpece el quehacer de las autoridades y contribuye a generar confusión.

El líder del Senado precisó que no tienen elementos suficientes como para lanzar conclusiones, razón por la que las autoridades están realizando una investigación detallada y meticulosa para fincar responsabilidades.

Me he comunicado nuevamente con la senadora @CitlaHM hoy por la mañana. Me dice que se encuentra bien. Le han estado realizando diversos estudios médicos. Es una extraordinaria y querida compañera. — Martí Batres (@martibatres) 30 de mayo de 2019