'No hay persecución política contra Lozoya y Ancira', afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su juicio sobre los procesos legales que enfrentan el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.

Ante los señalamientos de su defensa legal y los reclamos por una supuesta persecución política, el mandatario mexicano rechazó que su administración incurra en este tipo de actividades y señaló que existen presuntos delitos que no se pueden quedar impunes.

El titular del Ejecutivo Federal señaló que los procesos en los que están envueltos Lozoya y Ancira no fueron iniciados por la presente administración, sino que arrancaron en el pasado sexenio.

De la misma manera, dijo que no se trata de una campaña contra AHMSA; prueba de ello, que respondieron positivamente al descongelamiento de las cuentas de la firma para que no se atente contra las relaciones laborales mientras se desarrolla el debido proceso ante la justicia.

De la misma manera, López Obrador rechazó que la detención del propietario de AHMSA y la búsqueda de Lozoya Austin responda a una venganza personal o del responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto.

“…mi fuerte no es la venganza. No conozco a ninguno de los dos, nunca he visto al señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex. Son procesos que venían de tiempo atrás (…) a mí me informan de Inteligencia Financiera sobre delitos que tienen que ver con el manejo de dinero, y la instrucción que tiene Nieto es que todo lo que se me informa se presente de inmediato a la Fiscalía General. No voy a parar, a detener ningún proceso. Se termina la corrupción y la impunidad”, agregó.