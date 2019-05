Cardozo tunde a futbolistas sin compromiso de Chivas

El exentrenador del Rebaño Sagrado, José Saturnino Cardozo, aseguró que no todos los jugadores tienen lo necesario para defender los colores de un equipo grande, una situación que no es diferente en Chivas y de la cual pudo percatarse durante el tiempo que duró su aventura en territorio tapatío.

En entrevista para Fox Sports, Cardozo dijo que algunos jugadores no tienen compromiso y, sin esta cualidad, no pueden formar parte de un equipo de alta exigencia como el Guadalajara.

De acuerdo con el histórico del Toluca, quien firmó brillantes temporadas con los Diablos Rojos, es lamentable que haya jugadores que solo están esperando a que el entrenamiento llegue a su fin para atender otros asuntos personales.

A su parecer, el Guadalajara adolece de este problema, el cual solo se resolverá con un cambio de filosofía; sin embargo, afirmó que esto es muy poco probable que suceda, por lo que vaticinó un largo periodo sin que el equipo de Guadalajara pueda meterse en la pelea por el título.

“La camiseta de un equipo grande no es para todos. Chivas, primero tiene que cambiar su filosofía, pero como no lo va a hacer, va a ser difícil que pueda seguir peleando el título (…) Cuando un jugador que no tiene competencia se enfrenta a gente que lleva dos años en primera división, te ganan”, señaló.