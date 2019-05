Justin Trudeau pide al Parlamento ratificar el T-MEC

Este miércoles, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó al Parlamento de su país el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), a unas horas que se reúna con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, precisamente para tratar puntos relacionados con el acuerdo.

Ante la Cámara de los Comunes, Trudeau describió como una ‘hazaña’ el proceso de negociaciones para reemplazar al anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Watch live: PM Justin Trudeau delivers a speech after introducing legislation to ratify the new #NAFTA. https://t.co/6hMrTTH4xD — CanadianPM (@CanadianPM) 29 de mayo de 2019