Barbosa cierra exitosamente su campaña rumbo a la gubernatura

TEHUACÁN, Pue.- El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, cerró campaña con “broche de oro” en su tierra natal, arropado por más de 20 mil almas reunidas en la plaza cívica; ahí refirió haber llegado en este momento de su vida con la experiencia y madurez suficiente para gobernar.



“Estoy plenamente satisfecho de lo que soy y no veo el cargo de gobernador como un escalón para lo que sigue, seré un titular del Ejecutivo equitativo y equilibrado”, añadió el candidato de Morena, PT y PVEM.



Emocionado por esta afectiva e histórica muestra de apoyo por parte de sus paisanos, Miguel Barbosa Huerta asentó que no podía dejar de llevar a cabo su último evento de campaña en otro lugar que no fuera Tehuacán.



“No iba a ser de otra forma, las mujeres y hombres volvemos siempre a la tierra a nuestras raíces y llegamos siempre al lugar de donde salimos; me siento parte de ustedes, de sus costumbres, tradiciones, de su forma de pensar y aspiro a lo mismo que ustedes”, dijo al tiempo de agradecer el apoyo y lealtad de la gente a este proyecto que inició desde 2017.



Miguel Barbosa agregó: “les dije que no me iba a cansar, que no me iba a abrir, que llegaría hasta donde topara y voy a cumplir con la encomienda hecha por el Presidente de la República de gobernar Puebla”.



De igual manera en este acto de cierre de campaña regional, al cual asistieron habitantes de municipios aledaños y de la Sierra Negra, el abanderado de Morena a la gubernatura reiteró que en Puebla confrontó “al poder político y económico de Rafael Moreno Valle, a eso me mandaron y lo cumplí, le ganamos y derrotamos desde la elección del 2018 por 12 puntos, pero un fraude maquinado desde los órganos electorales falsificó la elección de gobernador”.



Barbosa Huerta prosiguió: “mantuvimos la verticalidad en la lucha y por eso me siento con la calidad moral de venir hoy a pedirles de manera sencilla y humilde su voto, voten por la Coalición Juntos Haremos Historia, voten por su paisano este 2 de junio”.



Arropado por miles de poblanos, Miguel Barbosa Huerta resaltó haber hecho una gran campaña en la que recorrió todos los rincones del estado, “dialogamos con todos, no dejamos de ir a ningún lado, hicimos eventos regionales y fuimos a los municipios más alejados”.



El nacido en Zinacatepec, Tehuacán, destacó ante sus simpatizantes y seguidores que como titular del Ejecutivo no habrá de modificar su forma de ser y pensar, trabajará por lograr un cambio profundo y significativo no sólo en esta región sino en todo el estado de Puebla.



Finalmente, Barbosa Huerta ante sus paisanos refrendó que cumplirá con sus propuestas de campaña en materia de seguridad, acceso a la educación, salud y a realizar obras en todo el estado, “pero no ‘pinchurrientas’ y sin moches”.



En medio de rituales milenarios como: la colocación de collares florales, el acto de purificación, el canto del caracol y bailables prehispánicos; el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia fue reconocido por los grupos originarios ahí presentes como el futuro gobernador del estado, a quien de igual manera le dirigieron mensajes en su lengua materna, el náhuatl, refrendándole su confianza y apoyo al proyecto que encabeza.



“Agradecemos a Tata Miguel que haya incluido a los pueblos originarios, eso es muy importante para nosotros por ser una comunidad de indios”, externó su representante.



En su intervención, el delegado presidente de Morena en Puebla, Mario Bracamonte refirió que hace un año inició en el país un movimiento que lo sacó de las cenizas en que lo dejaron gobiernos corruptos.



“Hace un año tuvimos el robo de la voluntad popular, Miguel Barbosa fue víctima de un fraude electoral, ahora nuevamente frente al destino y la historia, persiste que encabezará un gobierno justo y así lo cumplirá. Gobierno honrado, Barbosa lo ha prometido y lo cumplirá, Morena cree en un gobierno para todos donde no reine la pobreza, la injusticia y la miseria, como partido estamos seguros que Barbosa cumplirá su palabra”, señaló Mario Bracamonte.



En este cierre de campaña Miguel Barbosa estuvo acompañado por diputados federales y locales, así como representantes de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones, líderes de la región, además de presidentes municipales y autoridades auxiliares de la zona, simpatizantes y militantes.