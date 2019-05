Copa Oro, el primer sueño del Tata Martino

El director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, iniciará el próximo 15 de junio su aventura como seleccionador en su primer torneo oficial, un campeonato que se tomará muy en serio.

Incluso, el Tata Martino no tuvo reparo en decir que la Copa Oro es el reto más importante en su carrera, a pesar de ya haber dirigido Copas del Mundo o Champions League.

“Si uno piensa en la Selección de México, evidentemente sí, pero si uno piensa en toda mi carrera, he tenido la posibilidad de conducir a una Selección en una Copa del Mundo, diferentes Copas América, he jugado Champions, la verdad me han tocado vivir competencias muy importantes y ésta es una más en la que me va a tocar participar”.