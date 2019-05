Gael García Bernal dice disfrutar más la dirección que la actuación

El condecorado actor mexicano ganador del Globo de Oro por su participación en la serie televisiva Mozart in the Jungle (2014-2018) Gael García Bernal incursionó en la dirección cinematográfica hace más de doce años con el filme Déficit (2007).

Desde entonces, García Bernal se ha puesto tras las cámaras en otras dos producciones y actualmente está presentando su cuarto trabajo como director en la última edición del Festival de Cannes.

La cinta Chicuarotes (2019) es parte de la selección especial de Cannes y aunque no compite por la Palma de Oro ha sido parte de las proyecciones en el festival de cine internacional francés. Por su puesto, Gael García Bernal ha estado presente e incluso ha afirmado que disfruta más de su labor de director de cine más que como actor.

“Como director todo está hecho. No hay más nada que hacer. Así que simplemente, no sé, me dejo ir. Y me encanta la película, me gusta mucho. Me gusta lo que todos hicimos, todos los colaboradores hicieron un gran trabajo, estoy orgulloso de ellos y bastante feliz”, mencionó el actor y director en entrevista desde Cannes.