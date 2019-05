ESPECIAL: 6 celebridades que han vivido la esclerosis múltiple

Como cada 30 de mayo, este jueves se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (EM), establecido por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple precisamente para hacer conciencia sobre este padecimiento.

En el portal oficial del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, se detalla que en esta fecha se “reúne a la comunidad internacional de EM con el fin de compartir experiencias, concienciar y hacer campaña con y para todos aquellos afectados por la EM”.

“El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es la única campaña de concientización de la EM a nivel global. Cada año, el movimiento de la EM se une para proporcionar al público información sobre la EM y para generar concientización sobre cómo afecta la vida de más de dos millones de personas en todo el mundo”.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica, inflamatoria y autoinmune que genera lesiones desmielinizantes, es decir, que deterioran la vaina de mielina presente en las neuronas, causando daño al sistema nervioso.

Cifras oficiales calculas que la EM afecta entre 2.3 y 2.5 millones de personas en el mundo, mientras que en México se estiman unas 15 mil y 20 mil personas enfermas.

“Los síntomas son vértigo, mareo, visión doble, dificultad para deglutir, problemas en la vejiga, rigidez de los músculos, dolor en articulaciones, hormigueo en las piernas, problemas de postura y para caminar, así como trastornos del lenguaje”, detalla la doctora Brenda Bertado Cortés, Coordinadora de la Clínica de Esclerosis Múltiple de CMN Siglo XXI.

En la marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Grupo Sexenio Comunicaciones te presenta seis celebridades que han vivido de cerca la esclerosis múltiple.

***

J.K. Rowling

La famosa escritora británica J.K. Rowling, autora de Harry Potter, vivió la esclerosis múltiple en su propia casa cuando era joven, y es que su madre murió a los 45 años por complicaciones de la enfermedad. En 2010, cuando cumplió 45 años de edad, donó 12 millones de euros para la apertura de una clínica en Edimburgo especializada en la investigación.

Gloria Estefan

En un caso parecido al pasado, el padre de la cantante Gloria Estefan también padeció esta enfermedad, motivo por el cual la productora participó en el disco Keep the Dream Alive RACE to Erase MS. De igual forma, por esta razón la Fundación Gloria Estefan trabaja en ofrecer mejores condiciones de vida a los afectados por la esclerosis múltiple.

Ozzy Osbourne

El cantante de la banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, sabe lo que es la esclerosis múltiple porque su hijo, la estrella televisiva Jack Osbourne, anunció en 2012 que había sido diagnosticado. SU reacción es inolvidable, pues con enfadado y frustración se cuestionó el porqué de esto.

Javier Artero

En el mundo del fútbol, uno de los casos más sonados es el de Javier Artero, ex jugador de las juveniles del Real Madrid y Málaga, fue diagnosticado de esclerosis múltiple cuando disputaba la pretemporada con el Dundee de Escocia, por lo que tuvo que dejar la vida del balompié.

Stephen Hawking

El célebre científico británico Stephen Hawking padeció desde los 22 años de edad esclerosis lateral amiotrófica, con lo que quedó imposibilitado de moverse de su cintura para abajo, además de que no pudo hablar. Sin embargo, esto no le impidió ser una de las mentes más brillantes del siglo XX y XXI.

Selma Blair

El caso más reciente de famosa en revelar que padece esclerosis múltiple es el de la actriz Selma Blair, reconocida por películas como Juegos Sexuales, Legalmente Rubia y Hellboy. Su anuncio de que padece la enfermedad es uno de los más memorables que se hayan escuchado.