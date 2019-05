Barbosa cierra campaña doblando a Cárdenas

Miguel Barbosa Huerta, candidato a gobernador por Juntos Haremos Historia llega a la elección con una ventaja de dos a uno ante Enrique Cárdenas Sánchez, abanderado del PAN, PRD y MC, al registrar una intención de voto de 42% contra 19.8% respectivamente, y un volumen de indecisos de 29.5%.

Los datos son resultados de una encuesta aplicada el 25 y 26 de mayo por el Centro de Estudios Consultivos que encabeza el experto en demoscopía en Puebla, Manuel Martínez, con mil 598 cuestionarios aplicados.

En la misma pregunta de por cuál partido o candidato votaría, pero considerando sólo a aquellos que tienen pensado ir a votar, los resultados se mueven consistentemente: Miguel Barbosa: 50.7% en promedio, con un mínimo de 47.5% y un máximo de 53.9%. En tanto, Enrique Cárdenas capta en esta medición 24.1% en promedio, con un máximo de 27.3% y un mínimo de 20.9%.

En tercer lugar aparece lejano en ambos criterios Alberto Jiménez Merino, con un escaso 8% de las preferencias electorales.

Una tercera forma de analizar la respuesta de los votantes es desincorporando los “indecisos”, es decir, asignando estadísticamente en las probabilidades esos votos que aparentemente dicen no saber por quién votarán, pero que en buena medida se trata de personas que no quieren revelar el partido por el que van a votar o incluso quienes no piensan ir a las urnas.

Entonces, en votación efectiva los resultados favorecen de nueva cuenta a Miguel Barbosa con una preferencia mínima de 57%, seguido de Enrique Cárdenas con 25.2% y Jiménez Merino, con 6.1%.

Con información de Síntesis