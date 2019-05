'Diego Lainez triunfará en el Real Betis', afirma Guardado

Diego Lainez ha sido blanco de duras críticas tras no tener buenas actuaciones durante sus últimas apariciones con el Real Betis. Después de un inicio meteórico donde incluso marcó un gol contra el Rennes, el mexicano fue perdiendo el ritmo y no volvió a hacerse presente en el marcador con el conjunto español.

Para quienes los que critican al juvenil formado en el América, Andrés Guardado tiene un mensaje claro y contundente: ¡Paciencia!

En entrevista para la cadena ESPN, el mediocampista mexicano consideró que las críticas contra Lainez son demasiado duras, pues incluso muchos aficionados del club bético ya se plantean la posibilidad de su salida o venta.

“Son muy drásticos en sus críticas, metió un gol ante el Rennes y ya decían ‘tiene que ser titular todo el partido’. Hace un fallo, no mete gol y ‘que ya no va a jugar o que ya no tiene que jugar’”, sentenció.