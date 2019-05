Salcedo ofrece disculpas a la afición de Tigres

El defensa de Tigres, Carlos Salcedo, se ganó varias críticas de parte de aficionados del equipo regiomontano tras una serie de declaraciones donde reveló que le habría gustado regresar al futbol mexicano con las Chivas.

El zaguero, quien recientemente se coronó en el futbol mexicano, acudió el pasado martes a un evento en Guadalajara sobre su fundación CS3. Durante su desarrollo, aceptó que, si todo hubiera dependido de él, habría vuelto al territorio nacional para defender los colores del Rebaño Sagrado.

Esto fue suficiente para que Carlos Salcedo fuera duramente criticado por los hinchas más leales de Tigres, quienes lo invitaron a “largarse” del equipo si no estaba a gusto o comprometido con la defensa de los colores de la institución.

Ante la polémica generada y los múltiples ataques recibidos, el defensa mexicano tuvo que publicar un video en Twitter donde ratificó su deseo de seguir formando parte de una institución ganadora como Tigres.

“Mi intención nunca fue faltar el respeto a nadie, mucho menos a la institución a la que represento. Estoy muy contento y tranquilo en Tigres, la verdad me apena mucho que se haya malinterpretado esto. Yo tengo un pasado tigre y esto no se puede borrar, no quiero opacar este momento”, explicó.