Guionistas de 'Avengers: Endgame' dispuestos a adaptar 'House of M'

Desde la adquisición de Fox por parte de Disney, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige se ha mostrado emocionado con la idea de tener a su disposición una gama interminable de licencias para añadirlas al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Sin duda, los personajes más esperados para unirse al universo fímico son los superhéroes mutantes X-Men. Sin embargo, dos películas más sobre estos personajes están a punto de estrenarse, Dark Phoenix (2019) y The New Mutants (2020). Por lo que el estudio deberá aguardar al menos unos años para no confundir al público.

Los escritores de Vengadores: Endgame (2019), Christopher Markus y Stephen McFeely, manifestaron sus deseos por adaptar uno de los eventos más importantes de Marvel Comics, House of M (2005), un crossover en el que los X-Men tienen una relevancia superior al resto de héroes.

“Llevar al cine House of M sería impresionante, pero tienes que ganártelo. Puede que su realización lleve varios años en lo que se sustentan las bases para hacer que funcione, parece difícil porque las habilidades de la Wanda del cine con la de los cómics es muy diferente. ella no puede modificar las realidades”, manifestó Stephen McFeely en entrevista con The Hollywood Reporter.

House of M fue una serie limitada de cómics escrita por Brian Michael Bendis que se publicó a lo largo de 2005. Su trama central se dividió en ocho números principales y sus respectivas aproximaciones individuales en las historias de los superhéroes participantes.

El antagonista principal de los X-Men Magento y sus dos hijos gemelos, Wanda y Pietro Maximoff, son los personajes principales de House of M. Estos dos últimos ya fueron introducidos en el MCU, específicamente en la cinta Vengadores: Era de Ultrón (2015).

Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, ha sido un personaje constante de Marvel Studios desde su inclusión, incluso ya se está preparando una serie en solitario enfocada en esta heroína que llegará a la plataforma de streaming Disney+.