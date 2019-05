Reacción de Kit Harington acapara el documental de 'Game of Thrones'

Este fin de semana no hubo capítulo nuevo de Game of Thrones, sin embargo, HBO estrenó el documental The Last Watch, que recopiló momentos de la producción de la octava temporada de la serie.

En este sentido, la reacción del actor Kit Harington ante el destino de su personaje Jon Snow y del de Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, se hizo notar de inmediato colocándose como los más comentado del material.

Y es que el británico no pudo aguantarse las lágrimas cuando se enteró, en la lectura del guion, que su amada Daenerys moriría en sus brazos luego de que la apuñalara en el corazón.

Verlo a él llorar al leer el guion, me rompió mas que la escena misma #TheLastWatch pic.twitter.com/PVVtwUj5hC — FoFo Lomelí (@rockoLomecci) 27 de mayo de 2019

En contraparte, Emilia Clarke reaccionó primer con una parcial incomodidad, para luego reírse y asintiendo ante la mirada de Harington, dejando en claro que ninguno de los dos actores se esperaba un final así para sus personajes.

Asimismo, las reacciones de los otros miembros del reparto revelan mucho, como Sophie Turner o Maisie Williams, que miraban a sus compañeros de reparto con una sonrisa en la boca debido a sus reacciones ante un final que nadie podía creerse.