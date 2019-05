VIDEO: ¿Ya viste la reacción de Snoop Dogg al final de 'Game of Thrones'?

A una semana del gran final de la serie de HBO, Game of Thrones, las reacciones todavía se hacen notar, sobre todo en las redes sociales, ya que a muchos de los seguidores de la historia no les convenció cómo terminó.

En este sentido, la reacción del cantante y productor Snoop Dogg se hizo viral luego de que quedara insatisfecho con el final de Game of Thrones, cuya reacción se identificaron varios internautas.

En concreto, Snoop Dogg no estuvo del todo de acuerdo con el destino de los personajes de Daenerys Targaryen y Jon Snow, interpretados por Emilia Clarke y Kit Harington, respectivamente.

Esta muerte dividió a los fans y por la que tampoco ha convencido al rapero estadounidense, a quien se le puede ver comentando el desenlace en un video compartido online.

Ya dirigiéndose a la cámara, el músico se graba en primer plano y reconoció su sentir tras ver el final de Game of Thrones.

"Sé que llego tarde, no me importa un carajo. Solo volví a casa y estoy viendo este jodido Game of Thrones. Esta mierda me molesta", reclamó Snoop Dogg.