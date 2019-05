QUÉPASA: Fotografían a impresionante panda albino en China

El medio ambiente no deja de sorprendernos, pues a pesar de que la humanidad ha terminado con un importante porcentaje de seres vivos, se descubren más y más especies con el paso del tiempo.

Un ejemplo de esto tuvo lugar en China, en la Reserva Nacional de Naturaleza de Wolong, en donde fue fotografiado un inusual panda gigante totalmente blanco.

Precisamente, la Reserva Nacional publicó la imagen en la que se ve al animal caminando por una zona verde de bosque en el suroeste de China.

A diferencia de los tradicionales pandas, este espécimen no cuenta con el pelaje negro habitual en las patas, las orejas y alrededor de los ojos, y se calcula que tenga entre uno o dos años de edad, de acuerdo a expertos de la reserva.

La imagen se tomó cuando el oso activó una cámara con sensor de movimiento a principios de abril.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="en" dir="ltr">A rare all-white panda has been captured on cameras in the Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, the reserve management authorities said on Saturday <a href="https://t.co/j9rCDDBzKz">pic.twitter.com/j9rCDDBzKz</a></p>— China Xinhua News (@XHNews) <a href="https://twitter.com/XHNews/status/1132232685647269888?ref_src=twsrc%5Etfw">25 de mayo de 2019</a></blockquote>

