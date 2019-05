Pochettino está en su mejor momento como director técnico

Desde 2009, el argentino nacionalizado español, Mauricio Pochettino, incursionó en la dirección técnica con el Espanyol de Barcelona, equipo en donde jugó la mayor parte de su carrera profesional.

Tras su paso por el Southampton FC, aterrizó en el Tottenham Hotspur desde 2014, llevando al equipo a los primeros planos de la Premier League, compitiendo en la liga local y destacando en el plano internacional.

El próximo sábado, Mauricio Pochettino se jugará la final de la UEFA Champions League contra un rival local que conoce, el Liverpool de Jürgen Klopp.

Respecto al once inicial que mandará contra los Reds, Pochettino no quiso dar más detalles, sin embargo, adelantó que tiene la intención de sacar los 23 jugadores al campo para que se tomen la foto protocolaria antes del inicio del encuentro.

“Cuando jugué la final de la Copa del Rey ante el Zaragoza era uno de los capitanes del equipo y pensaba en poner a todos los jugadores en la foto de antes, porque todos los jugadores quieren jugar y los que ganen estarán en la foto y el resto no. No es justo. A los jugadores eso les importa, porque a mí me importaba, así que veremos si el sábado tenemos la oportunidad de poner a los 23 en la foto, para que todos ellos sean los héroes, no solo los once", señaló el entrenador de los Spurs.