Patty Jenkins se arrepiente del retraso de 'Wonder Woman 1984'

Este año tres cintas de la colaboración entre DC Comics y Warner Bros. verían la luz, la recién estrenada ¡Shazam! (2019) la próxima película en solitario del Joker (2019) y la secuela de la franquicia de Wonder Woman, nuevamente encabezada por Patty Jenkins en la dirección y Gal Gadot en el protagónico.

Sin embargo, tanto la productora como la cineasta llegaron a un acuerdo para posponer el estreno de Wonder Woman 1984 (2020) para el verano del próximo año. Este retraso separó más de ocho meses la fecha original de presentación anteriormente prevista para el 1 de noviembre de 2019.

Aunque la posposición se dio para proporcionar más tiempo a Patty Jenkins para pulir el libreto de la cinta, a estas alturas, la cineasta ya casi ha finalizado la producción del filme. Incluso, Wonder Woman 1984 ya tuvo una proyección a puertas cerradas, por lo que la directora se ha arrepentido del retraso tan extenso.

Patty Jenkins on Wonder Woman 1984. (She’s already screened an early version of the movie!) (??: vanzekin018) pic.twitter.com/KmlMoQHNNN — Wonder Woman News (@WonderWoman84HQ) 18 de mayo de 2019