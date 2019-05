Creará Barbosa la Comisión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos

En materia de Derechos Humanos y respeto a las garantías individuales, el candidato a gobernador del estado de la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, ofreció crear la Comisión Estatal para la Búsqueda de Desaparecidos, y el respeto absoluto a las garantías individuales de los poblanos para que no pase lo que en anteriores administraciones.



“Me comprometo a que en el gobierno que encabece no habrá más infamias del estado sobre ninguna persona y respeto absoluto a las garantías individuales a todas las mujeres y hombres que estén en territorio poblano, hayan nacido o no en la entidad”, garantizó Miguel Barbosa.



Al mismo tiempo anunció la creación de la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a fin de que realice acciones propias que atienda los casos en Puebla y las familias no tengan que ir a México a mendigar justicia.



De igual manera, Miguel Barbosa informó que propondrá al Congreso la formación de varias medallas para reconocer el trabajo y labor de defensores de Derechos Humanos, “y sin duda la primera que promoveré, para que sea una medalla del estado, es la medalla del señor Delfino Flores”, agregó.



Finalmente, en este encuentro de campaña con integrantes de organizaciones de Derechos Humanos, el abanderado del PVEM, PT y Morena reiteró que su gestión será garante de que no se violen estos derechos en todo el territorio poblano, cuidando y procurando el cumplimiento de la ley.



Por su parte, Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del CEN de Morena, refirió que en Puebla hay razones de peso para luchar por estos derechos, pues aún se vive la consecuencia de una política absurda implantada por el morenovallismo que implicó centenares de presos políticos.



“Todavía al final de ese gobierno había 394 procesados que eran presos políticos y que vivieron una serie de infamias”, dijo el dirigente morenista al resaltar que ese tipo de ignominias se terminarán con Miguel Barbosa como gobernador de Puebla.



Figueroa Ibarra aseguró que los poblanos tienen la certeza desde ahora que con la gestión gubernamental que está por iniciar habrá una nueva época donde ya no tendrá cabida el miedo a la autoridad.



En este evento hicieron uso de la palabra el directivo del Instituto de Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo; así como los activistas Carolina González, Carlos Popoca y Jorge Hernández; e Ivone García de Morena Exterior, quienes coincidieron en señalar que en Puebla se cometieron cientos de casos de abuso y maltrato a ciudadanos, que solo buscaron hacer valer sus Derechos Humanos e individuales, al tiempo de revelar que hay personas a las que les fueron liberadas ordenes de aprehensión en medio de graves anomalías sin que a la fecha hayan sido procesadas.