QUÉPASA: Iggy Azalea explota por filtrarse sus fotos en topless

Iggy Azalea se mostró muy molesta e indignada tras filtrarse una serie de imágenes suyas en topless, para después anunciar que se iría de Twitter por semejante acto de vulneración a su privacidad.

En un comunicado, la popular cantante reconoció que atraviesa por una ola de emociones que van del coraje a la tristeza y decepción, ya que jamás pensó que sería blanco de un caso de este tipo, tal como le ha sucedido con otras famosas.

“Me siento avergonzada, violada, enojada, triste y un millón de otras cosas (…) no solo porque no estuve de acuerdo con esto, sino también por la vil forma en que las personas han reaccionado”, señaló.

Azalea dijo sentir asco después de leer los comentarios que algunos hombres escribieron sobre las fotografías, pues la filtración de estas imágenes los hace sentir que tienen el derecho de faltarle el respeto a quien sea.

“Muchos de los comentarios que veo de los hombres, en particular, están llevando las cosas aún más lejos y compartiendo sus pensamientos y fantasías con respecto a mi cuerpo. Me molestó. Las cosas malvadas que la gente dice son abrumadoras y me dan ganas de vomitar”, añadió.