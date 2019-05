AMLO, a favor de no transmitir la 'mañanera' en estados con elecciones

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que está a favor de que no se transmitan sus conferencias matutinas, mejor conocidas como las “mañaneras”, en los estados donde se celebrarán elecciones.

El mandatario mexicano contestó así a la pregunta expresa de la prensa sobre el proyecto que discutirá la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante la cual se busca suspender durante estos días la transmisión de la conferencia presidencial en los estados donde se celebran procesos electorales. Lo anterior, bajo el señalamiento de que puede interpretarse como propaganda.

López Obrador dijo estar de acuerdo con este señalamiento e, incluso dijo que no es necesario que se emita el ordenamiento para que el Gobierno Federal deje de utilizar los canales del congreso para la difusión de los mensajes matutinos. De igual manera, informó que pedirá que no se transmitan los eventos que encabezará durante este martes en Nayarit.

“Estoy de acuerdo, no hace falta que nos manden notificación. Estoy de acuerdo en que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones, que ya, en lo que corresponde a nosotros, a partir de mañana, que no se transmita, bueno, de hoy, si tenemos algo por la tarde”, puntualizó.