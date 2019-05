Ricardo Rocha y AMLO debaten sobre la polémica lista de periodistas

El periodista y director del Canal del Congreso, Ricardo Rocha, ejerció su derecho de réplica este martes durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, a fin de defenderse por la aparición de su nombre en la lista de periodistas que presuntamente recibieron dinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Rocha tomó el micrófono para asegurar que no se trató de una compraventa, sino que su equipo de trabajo se encargó de realizar videos para una campaña. Asimismo, hizo entrega de documentos y pruebas visuales que exhiben el trabajo por el cual recibió el pago al que se hace referencia.

“No se trata de compraventa de opinión editorial señor Presidente, son videos entregables. Qué curioso, los gobiernos anteriores me etiquetaban de lopezobradorista y que curioso que el lopezobradorista me quiere etiquetar de peñista”, comentó.

Ricardo Rocha dijo que lo grave de que su nombre esté en la lista no es algo personal, sino que realza una preocupación legítima por lo que sucederá con el Canal del Congreso.

“Reducción del 80 por ciento del presupuesto, retención de salarios en un total de tres meses en tan solo seis (…) se niegan a hablar de que en cuatro años no me han pagado ni renta, ni luz, ni teléfonos, ni estacionamientos, ni ningún otro servicio”, agregó.

Además, Rocha denunció una campaña en su contra persona y que deseaba exponer públicamente porque no está acostumbrado a la “grilla”.

Rocha dijo que no piensa que exista una “hampa periodística”, por lo que ofreció al mandatario que se sentaran a dialogar y a abrirse a las críticas constructivas.

“Coincido con todas sus metas, pero a veces no con todos sus métodos (…) Todos estamos obligados a morir por la Patria, pero nadie está obligado a mentir por la Patria. Le agradezco infinitamente que me haya escuchado”, concluyó.

Por su parte, López Obrador aclaró que el tema de la propuesta para la desaparición del Canal del Congreso es un tema de la Asamblea Legislativa de la capital, para después reiterar que la convicción de su gobierno es acabar con el ejercicio corrupto del dinero durante administraciones pasadas.

“De manera particular, la lista de los que estaban cobrando las empresas, esa fue la petición. Hay que revisar y que bien que tú estás aclarando de que no es lo mismo que una empresa que un periodista, o el estar o no estar en un consejo de administración que le daba servicio de información. Son cosas que hay que aclararlas. Y nosotros estamos en la mejor disposición de hacerlo. Y si se comete una injusticia reconocerlo”, señaló.