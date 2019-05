Abogado de Emilio Lozoya pone en duda bloqueo de cuentas bancarias

Javier Coello Trejo, abogado de Emilio Lozoya, dijo que no han recibido hasta el momento alguna notificación sobre el bloqueo de cuentas bancarias, después del anuncio que realizó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con información de Sun, no están siquiera seguros de que el bloqueo de cuentas que reveló el funcionario federal sea real, aunque aclaró que no ha podido discutir este tema con Lozoya a profundidad.

“Cuando yo pueda platicar con él, entonces vamos a decir nuestra verdad (…) Lo único que conozco es lo que ha salido en los periódicos, tengo que ver si realmente congelaron cuentas porque no he sido notificado, por eso no puedo dar mi opinión, tampoco a él lo han notificado”, añadió.