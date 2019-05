Arde el Congreso por reforma para no criminalizar a las mujeres que aborten

En el Congreso de Puebla revivió la polémica por el tema del aborto, en esta ocasión quien revivió la llama fue la iniciativa que presentó la diputada del PRI Rocío García Olmedo, con la cual busca no criminalizar a las mujeres que decidan abortar.

La iniciativa apenas se presentó de manera oficial ante el Poder Legislativo y desde el inicio de la sesión plenaria las galerías del recinto fueron invadidas por dos grupos de mujeres, las que demandan despenalizar el aborto y por el otro bando, las que están a favor de la vida.

Desde la tribuna legislativa, la diputada justificó la propuesta al señalar que no se trataba de una reforma para despenalizar dicha práctica, que en Puebla está permitida bajo cuatro circunstancias establecidas actualmente en la ley, sino busca reducir las penas para las mujeres, principalmente que hagan trabajo comunitario en lugar de ir a la cárcel; pero también mantiene los castigos en contra de las personas que las obliguen a interrumpir un embarazo,

Durante la presentación, ambos grupos mostraron pancartas y lanzaron consignas contra los diputados, por un lado las protestas las encabezaron las llamadas Lesbianas Feminazis que portaron pañuelos verdes y por otro integrantes del Frente Nacional por la Familia, con pañuelos azules.

La discusión se alargó porque los diputados se enfrascaron en el hecho de determinar a qué comisiones enviarían la reforma, pues los diputados del PAN, que están en contra del aborto, quieren acaparar los escenarios para fijar su postura de rechazo y hacer todo lo que esté a su alcance para que no prospere la reforma al Código Penal.

Después de una intensa confrontación sobre el trámite, la iniciativa fue turnada para su análisis y discusión a las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, Salud, Derechos Humanos, al igual que de la Familia y los Derechos de la Niñez.

Será en un término de cinco días, cuando la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, encabezada por el diputado José Juan Espinosa Torres, determine si sostiene el turno, lo modifica o incluso lo amplía, ya que algunos diputados así lo externaron durante la sesión. Incluso, hay una impugnación para retirarla de la Comisión de la Familia y llevarla a la de Igualdad de Género.

Es importante destacar que el actual Código Penal establece que el aborto no será sancionable, cuando éste se presente bajo las cuatro circunstancias específicas que establece el artículo 343: Cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer embarazada; cuando el embarazo sea el resultado de una violación; cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte, a juicio del médico que la asiste, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y cuando el aborto se deba a causas eugenésicas graves, según dictamen que previamente rendirán dos peritos médicos.