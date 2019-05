Trump rinde tributo a soldados caídos en el Memorial Day

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió tributo a los militares fallecidos en combate, esto en el marco del llamado Memorial Day, cuya traducción se maneja como el Día de los Caídos.

Con un mensaje en la red social Twitter, el mandatario estadounidense difundió videos y una fotografía con el mensaje: "Tierra de los libres por causa de los valientes".

El cementerio de Arlington, ubicado en las afueras de Washington D.C., es uno de los protagonistas del video en donde descansan en paz varios militares fallecidos en las guerras en las que ha participado Estados Unidos.

Con Donald Trump de gira por Japón, el encargado de la ceremonia del Memorial Day de este año fue el vicepresidente estadunidense, Mike Pence.

On behalf of a grateful nation, it is my profound honor to be here on the hallowed ground of @ArlingtonNatl – where we gather to pay a debt of honor and gratitude to the memory of those who gave their last full measure of devotion. #MemorialDay pic.twitter.com/PXYFhbhooN — Vice President Mike Pence (@VP) 27 de mayo de 2019