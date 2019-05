Ofrece Barbosa crear Subsecretaría de Emprendimiento e Innovación

El abanderado a la gubernatura de Puebla por la Coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, anunció la creación de la Subsecretaría de Emprendimiento e Innovación como parte de su programa de gobierno para reactivar la economía del estado.



El abanderado de Morena, PT y PVEM reiteró que este segmento no puede estar ausente de ningún programa de gobierno, ya que resulta impensable que quien llegue al ejercicio del poder no tenga una visión de lo que debe ser el desarrollo de Puebla para generar progreso.



“Yo a ustedes les propongo concretamente la creación de la Subsecretaría de Emprendimiento e Innovación, quién sea su titular será producto del diálogo que tenga con ustedes”, dijo Barbosa Huerta en encuentro de campaña con integrantes de este sector productivo.



El candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia añadió que de esta forma la administración que encabece tendrá una mentalidad clara sobre los apoyos concretos que requieren los emprendedores.



“Si dilapidamos, si dejamos el mismo modelo de corrupción, si no ejercemos un gobierno austero, no va a alcanzar para establecer toda la inversión que se necesita”, añadió Barbosa Huerta al destacar que mantendrá desde el poder Ejecutivo una política perfectamente clara para el emprendimiento y la innovación en todo el territorio estatal.



Miguel Barbosa Huerta precisó que en diversas zonas del estado, entre ellas la rural, hay emprendimiento y por eso se requiere una visión de conjunto.



“El emprendimiento no es nada más un tema empresarial, en el comercio, en la tecnología o desarrollo comercial, también existe en el campo, en la producción de ganado y en la agricultura”, puntualizó el candidato de Morena al gobierno del estado.



Abundó que el gobierno que encabece apoyará a los emprendedores, cualquiera que sea su edad, en todo el territorio estatal.



Finalmente, el abanderado de Morena invitó a este sector de la población a hacer equipo para lograr que las cosas en Puebla funcionen y como consecuencia, que la entidad se pueda convertir en el principal asiento de los negocios del país.



“Una Puebla que tenga una derrama económica importante hace funcionar a los emprendedores e innovadores, de lo contrario con una economía restringida no se provoca el éxito de nadie”, concluyó Miguel Barbosa.