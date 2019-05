'México no le debe un quinto al FMI', asegura Carlos Urzúa

Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de Hacienda (SHCP), aseguró este lunes que México no le debe un solo peso al Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que tiene una excelente relación.

En conferencia matutina, el funcionario federal habló sobre la próxima visita de la directora general del FMI a territorio mexicano, Christine Lagarde; negó que la gira sea por un tema de deuda, sino que responde a razones completamente diferentes.

“Nosotros no le debemos ni un quinto al FMI , al contrario, el FMI nos considera tan solventes que somos, probablemente, uno de dos o tres países a los que el Fondo Monetario les dice ‘si algún día necesitas dinero, nada más dime’”, precisó.

De igual manera, recordó que el Gobierno mexicano tiene una línea de crédito que ronda en los 75 mil millones de dólares, lo que refleja la confiabilidad que existe sobre las finanzas mexicanas.

Carlos Urzúa dijo que es algo positivo que México no tenga que recurrir al apoyo del FMI, pese a tener esta opción en situaciones de emergencia.

“No hay que decir de esta agua no he de beber”, dijo por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ratificó que el país no necesita ayuda financiera por el momento.