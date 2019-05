QUÉPASA: Someten a soldados y los despojan de las armas en Michoacán

En las últimas horas, se viralizó un video donde se observa a un grupo de hombres sometiendo a varios elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para despojarlos del armamento propio y que tienen en custodia.

De acuerdo con los reportes, los hechos tuvieron lugar en la población de Zicuirán, en el municipio de La Huacana, zona caliente del estado de Michoacán.

Los videos que se viralizaron en redes sociales fueron grabados por los propios agresores, quienes exhibieron cómo los soldados mexicanos intentaron resistir al ánimo encendido de los plagiarios.

En la grabación, se observa cómo un soldado trata de resistirse a entregar su rifle y pistola, pero es despojado de ambos.

Otro video muestra cómo los militares, totalmente sometidos por el grupo de sujetos, contacta a su jefe para transmitirle una exigencia de los hombres que les quitaron su armamento y que demandan la inmediata devolución de armas decomisadas en operativos anteriores.

Entre las armas que demandan se encuentra un fusil tipo Barrett, el cual tiene el potencial destructivo como para derribar a un helicóptero.

“Hey jefe, quiero que nos mande todas las armas en un auto particular a La Huacana. Somos el pueblo y estamos esperando las armas. Tú mándalas al nombre del pueblo. Aquí están tus muchachos y no se van a ir si no nos das las armas que le quitaste a los muchachos. Se están defendiendo y llevaste las armas a Gabino Barrera”, expresa uno de los agresores.