Trump y Abe se enfrentan por Corea del Norte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió un momento de tensión este lunes tras su primer encuentro con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el marco de su gira de cuatro días por territorio nipón.

El mandatario estadounidense salió con el líder japonés a dar una conferencia de prensa para fortalecer la imagen de amistad entre ambas naciones, pero salió contraproducente al mostrar la disparidad de opiniones en algunos temas puntuales.

El momento de mayor tensión se vivió cuando Trump chocó con Abe en una declaración sobre las recientes pruebas de misiles de corto alcance de Corea del Norte, la nación bajo el mando de Kim Yong-un que sigue causando preocupación por su programa nuclear y los ensayos balísticos.

En conferencia de prensa, Trump dijo que no se encuentra “personalmente molesto” por las pruebas realizadas por los norcoreanos en fechas recientes, sin embargo, Abe dijo que él se encuentra enfadado y preocupado porque estos misiles representan una amenaza contra la seguridad de su territorio.

