Aficionados deben estar orgullosos del León: 'Nacho' Ambriz

Nacho Ambriz no pudo cerrar su espectacular campaña con el título del Clausura 2019, sin embargo, dijo que los aficionados deben sentirse orgullosos de su equipo porque peleó hasta el final contra un rival muy poderoso.

En declaraciones pospartido, el técnico de los Esmeraldas reconoció a sus futbolistas por la entrega que le pusieron a cada pelota, siempre en búsqueda de ese gol que les permitiera forzar el alargue.

“Qué más hubiera querido de haber puesto la estrella, es cierto que no la pusimos, pero nuestros aficionados deben estar orgullosos de su equipo”, sentenció.

Ambriz dijo que una vez cerrado este capítulo del Clausura 2019, es momento de centrarse en lo que viene para la próxima campaña. Señaló que ya piensa en la revancha para el segundo semestre de este año.

Además, indicó que el club no se guardó nada contra el conjunto del Tuca Ferretti, quien también vivió una noche histórica al convertirse en el máximo ganador de títulos en el futbol mexicano empatado con Nacho Trelles.

“Hemos dejado todo, no nos guardamos nada y, bueno, hay que ir por la revancha. Prepararnos muy bien para hacer una gran temporada porque tenemos Concachampions”, puntualizó.

Ambriz se quedó con un mal sabor de boca porque no tuvo equipo completo para enfrentar el partido más decisivo del certamen.

“Las bajas no permitieron tener esa competencia interna para ver si el equipo podía crecer más (…) No soy de sacar pretexto, sabíamos que Macías se iba a ir, intenté copar medio campo con bastantes volantes, pero no su pudo”, dijo en declaraciones recogidas por el diario Marca.