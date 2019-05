Escocia marcha hacia su independencia tras elecciones europeas

El Partido Nacional de Escocia (SNP, por sus siglas en inglés) se alzó este fin de semana con la victoria en el marco de las elecciones europeas. No hubo lugar para la duda, pues la victoria fue contundente y motivo de gran alegría para la actual jefa del Gobierno, Nicola Sturgeon.

En medio de la euforia por su arrasador triunfo, la líder del grupo político dijo que las elecciones europeas marcarán un parteaguas porque se perfila un nuevo referéndum para lograr la independencia de Reino Unido.

A través de su cuenta de Twitter, Sturgeon aseveró que los resultados del ejercicio en las urnas son fundamentales para entender el verdadero sentir de los escoceses.

Formal declaration to come, but clear now that @theSNP has won the Euro election emphatically - we are on course to take 3 out of 6 seats. A historic victory. And Scotland has rejected Brexit again. ???????????????????????????????? — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 26 de mayo de 2019