Edith Encalada feat. El Mariachi del Divo Alma de Juárez, nuevo disco en homenaje a Juan Gabriel

La cantante Edith Encalada fue entrevistada para Televisa Espectáculos junto con su productor musical Guillermo Hergal, quien viajó a Cancún para entregarle el máster de su nuevo disco regional mexicano donde rinden un "Tributo musical a Juan Gabriel" , disco que se compone de 10 canciones, todas autorías del maestro Alberto Aguilera Valadez (QEPD).

Me nace del corazón, Cuando yo quiera has de volver, La mujer que yo amo, Caray, No tengo dinero, La farsante, Abrázame muy fuerte, Te sigo amando, Se me olvidó otra vez y Amor eterno, son las diez canciones que eligió la cantante para expresar el amor por la música del Eterno Juan Gabriel.

Edith Encalada feat. El Mariachi del Divo Alma de Juárez

Esta nueva producción musical está lista a más de un año de todo un equipo de trabajo, muchos de los cuales trabajaron para Juan Gabriel, tan es así que es "El Mariachi del Divo Alma de Juárez" quien la acompaña en este nuevo disco; los arreglos musicales y la producción estuvieron a cargo del maestro Guillermo Hergal, la grabación de voz fue en los estudios Casa Dorada, en el rancho Xolumado, lugar emblemático donde vivió y grabó sus últimas producciones Juan Gabriel.

La mezcla y masterización la realizó el ingeniero de audio Jean Smit en los estudios Farias Productions en los Ángeles California. La fotografía y vídeo estuvieron a cargo de Javier Vallín.

El disco aún no puede salir a la venta sino hasta tener el permiso final del heredero universal Iván Aguilera y Universal Publishing, quienes ya han otorgado a Edith los permisos de comercialización de los dos primeros sencillos El farsante y La mujer que yo amo, por lo que Edith Encalada se encuentra en trámites para poder presentar el disco al público.