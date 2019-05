'China, una mayor amenaza para Estados Unidos que lo que fue la URSS', dice experto

Martin Wolf, uno de los intelectuales económicos más influyentes del mundo, habló sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, un conflicto que mantiene en vilo la economía mundial y que ha derivado en episodios de alta tensión.

El columnista habló para diario El Mundo sobre el recrudecimiento del conflicto entre las dos potenciales internacionales y las razones que están detrás de este enfrentamiento.

“Las tensiones han aumentado bruscamente. En gran parte, pero no exclusivamente, por culpa de Estados Unidos. De una extraña manera, todo esto nos devuelve a la etapa anterior al 11-S”, comentó.

De la misma manera, confirmó que China representa todavía una amenaza mayor a lo que en su momento fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

“El núcleo del enfrentamiento no es la ideología, es el poder. Estados Unidos no quiere aceptar ningún otro papel en el mundo que no sea el de su propia supremacía. Y si China, que es un país enorme, alcanza un desarrollo capitalista exitoso y lo hace mejor, esto puede ser una amenaza mucho mayor que lo supuso la URSS”, precisó.