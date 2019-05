Messi llega en mal momento a la Copa América 2019: Mario Kempes

El histórico del futbol argentino, Mario Alberto Kempes, consideró que Argentina no cuenta con la mejor versión del 10 del Barcelona, Lionel Messi, de cara a la Copa América 2019.

El Matador lamentó que el cinco veces ganador del Balón de Oro no reporte con la Selección Albiceleste con la inercia de la victoria, después de que el equipo se cayera ante el Valencia en la final de la Copa del Rey.

El exseleccionado argentino no puso en duda la calidad de Messi, pero recalcó con énfasis que el talento del 10 blaugrana no es suficiente para aspirar a ganar títulos.

“Messi solo no te va a ganar el campeonato. Te puede definir partidos, te puede acercar a una final, pero todo no esperes que te lo dé”, agregó.

Kempes recordó que la Albiceleste ha llegado a tres finales en seleccionados con Lionel Messi, tanto en Copa América como el Copa del Mundo. La más dolorosa fue aquella perdida ante Alemania, cuando un gol de Mario Götze definió al campeón del balompié internacional en Brasil 2014.

“Yo no sé si Messi ha sido desaprovechado, se han llegado a tres finales. Sin embargo, se han perdido. No entiendo esa obligación de que cada vez que un entrenador firma un contrato, se va a Barcelona a verlo a Messi. Es preocupante. Es el mejor jugador del mundo, eso no lo vamos a discutir. Pedo tienes que ver a todos lo jugador. Al mejor jugador mundo déjalo, no tienes que preguntarle nada. Tienes que intentar rodearle con otros jugadores”, puntualizó.