Las frases que marcaron el discurso de Miguel Barbosa

Aquí te presentamos las frases que marcaron el discurso pronunciado por Miguel Barbosa Huerta, durante su cierre de campaña por la gubernatura de Puebla, el cual se realizó este domingo en la plaza de La Victoria.

Al final de su discurso, el candidato refrendó su respaldo a todos los sectores de la población, incluidos los de la comunidad LGBTTTI.

“Busquen el amor, busquen a su alma gemela, a su media naranja, búsquenla de acuerdo a sus preferencias sexuales, a sus gustos, sean felices, hagan el amor…”.

- Esto es el esfuerzo de miles y miles de poblanas y poblanos que no hemos dejado de luchar.

- Un gran hombre guía nuestros pasos, hoy es Presidente de México… es un honor estar con Obrador.

- No enfrentamos con el poder más obscuro que estaba asentado aquí en Puebla.

- Acá estamos firmes y dignos.

- Admitimos la participación de todas y todos, fuerzas políticas, mujeres y hombres sin partido político, organizaciones sociales y todos juntos hemos hecho la campaña más potencia en la historia política de nuestro estado.

- La reconciliación, es la reconciliación entre los segmentos de la sociedad, la sociedad frente a décadas de malos gobiernos tiene un nivel de relación complicado, tiene una distancia entre la sociedad y el ejercicio del poder, tiene profunda desconfianza de sus gobernantes; por eso la reconciliación, para borrar esa distancia, para borrar esa desconfianza.

- Vamos a hacer que los partidos políticos en Puebla existan, haya pluralidad política, esa práctica vicia de quererse volver el dueño de la política en Puebla, no existirá.

- Yo soy un hombre de formación opositora y por lo tanto reconozco la pluralidad del pensamiento, yo seré quien garantice que haya diversidad y pluralidad en el pensamiento y en las expresiones políticas

- Siempre libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión, sociedad de libertades, sociedad de derechos.

- Veo a un Puebla agraviado, a un Puebla que necesita ser reconstruido desde abajo.

- Vamos a ser un estado de enorme productividad, cero corrupción, vamos a poner en marcha el Programa Estatal Anticorrupción de manera seria, real y en manos de personas con autonomía e independencia.

- Vamos a hacer que los poderes públicos funcionen con pesos y contrapesos y no como hoy está diseñado que el Poder Ejecutivo es absoluto. Al Poder Legislativo hay que dotarlo de herramientas y fortalezas para que funcione como poder y al Poder Judicial hay que devolverle la dignidad, el prestigio y hasta la aristocracia que en otro tiempo tuvo para la judicatura y el ejercicio del derecho en Puebla.

- Vamos a reactivar el campo.

- A partir del 3 de junio, a partir de ese momento me reuniré con presidentas y presidentes municipales para tres temas: desarrollo regional, desarrollo municipal y seguridad pública.

- Yo voy a ir a ver al Presidente de México y voy a pactar con él muchas cosas, me va a ayudar mi gran amiga Yeidckol Polevnsky.

- Vamos a profesionalizar a nuestros policías, vamos a duplicar el número de policías.

- Yo seré un gobernador que escuche a todos, que trate a todos, que gobierne para todos.

- Yo creo en la felicidad, me declaro a mis 59 años de edad, con una discapacidad, me amputaron el pie derecho por un descuido propio de mi salud, pero me declaro un hombre plenamente feliz.

- Busquen el amor, busquen a su alma gemela, a su media naranja, búsquenla de acuerdo a sus preferencias sexuales, a sus gustos, sean felices, hagan el amor…

- Voy a encabezar un gobierno inspirado en los principios de Andrés Manuel López Obrador, voy a guiarm bajo los principios de la Cuarta Transformación.