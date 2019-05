ESPECIAL: Lo que debes saber sobre el caso Huawei

En días recientes, Huawei ha ocupado las primeras planas de los diarios en varios países del mundo. No es para menos, se trata de una de las compañías de tecnología más poderosas del orbe con una fuerte presencia en las telecomunicaciones, además de experimentar un brutal despegue en la venta de smartphones en diferentes mercados.

Pero la noticia no ha sido la vertiginosa expansión de Huawei, sino el veto que sufrió de parte de Google tras su inclusión en la lista negra de Estados Unidos. Trump no tuvo reparo en calificar a la compañía como una “espía” que opera en favor del Gobierno de China y, por ende, representaría una amenaza para la seguridad nacional.

El caso cobró mayor notoriedad cuando Google anunció el veto contra Huawei y la suspensión de acuerdos y negocios. Al inicio, todo resultó demasiado confuso y dio pie al surgimiento de teorías que poco tienen que ver con la realidad.

Muchos usuarios con teléfonos celulares de la marca china cayeron en pánico porque creyeron que dejarían de recibir soporte y acceso a algunas aplicaciones de Google. Después de varios días y algunas aclaraciones, el panorama se encuentra mucho más claro.

La situación se volvió todavía más grave después de que empresas como ARM y la SD Association también retiraran sus licencias a la empresa china, lo que es todavía más alarmante porque no podrán desarrollar chips con licencias ARPM ni utilizar las famosas trajetas microSD. Las prohibiciones y consecuencias tangibles tendrían lugar en los próximos días.

Pero entonces, ¿qué va a pasar con los smartphones Huawei que ya están en el mercado? A continuación, Sexenio calma las aguas y explica las repercusiones de los últimos sucesos alrededor de la firma asiática.



Huawei

¿Podremos utilizar redes sociales y aplicaciones más populares?

Si eres dueño de un equipo Huawei, no debes temer a que se vuelva obsoleto. De hecho, el acceso a las redes sociales no variará en lo más mínimo; en general, se podrá entrar a las aplicaciones a las que actualmente se tiene acceso, incluyendo las de Google y la Playu Store. Esto quiere decir que los usuarios actuales de la firma no sufrirán las consecuencias del veto en este apartado.

¿Qué pasará con las actualizaciones de Android?

En este caso, los usuarios de Huawei sí enfrentarán las consecuencias. A partir del próximo 19 de agosto, los teléfonos que salgan de la marca china no podrán llevar Android y tampoco llegarán las actualizaciones a Android Q. A pesar de que se podría seguir utilizando el sistema operativo porque es de código libre, no se contaría con los servicios de Google.

¿Serán más inseguros?

Google informó recientemente que las actualizaciones de seguridad seguirían llegando a los internautas que ya cuentan con un equipo Huawei, por lo que en este apartado no habrá cambio alguno.



Pixabay

¿Y los teléfonos Honor?

Al tratarse de una filial, Honor también adquiere la calificación de amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En consecuencia, sufrirá las mismas medidas restrictivas. Prácticamente, todas las sanciones contra la marca china, se extienden a su submarca que también goza de buena popularidad.

¿Habrá consecuencias más severas?

Los expertos en la materia aseguran que el veto a Huawei debe terminar en pocas semanas, debido a que de continuar en marcha habrá consecuencias de gran calado. Por ejemplo, tendrá un impacto entre la conectividad de China con el mundo, polarizando aún al mercado entre las opciones del gigante asiático o las versiones estadounidenses.

Huawei iba a en camino a ser el rey de la telefonía móvil

Los directivos de Huawei estimaban que para finales de 2020 se convertirían en el primer lugar de la lista de fabricantes con smartphones más vendidos. Actualmente, Samsung ocupa la primera y es el único rival que se le antepone a los chinos. Apple ya fue rebasada, pero podría volver a despuntar tras las medidas restrictivas adoptadas contra Huawei en varios países. A Estados Unidos le preocupa que una empresa con tanta cercanía con Pekín se convierta en el gigante tecnológico de la telefonía móvil a nivel mundial. Su gran secreto es que la firma ofrece desde teléfonos de bajo costo hasta aquellos de alta gama.