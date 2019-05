'Checo' Pérez no suma en Mónaco; Hamilton triunfa y homenajea a Niki Lauda

El mexicano Sergio Checo Pérez partió de la posición 17 en el Gran Premio de México, una situación que condicionó toda la carrera. A pesar de que logró varios rebases, el tapatío cerró en el lugar 13º y no logró sumar ningún punto a su causa.

En la víspera a la carrera, Checo confesó que no vivió un buen fin de semana desde las clasificaciones, ya que no superó el corte de la Q1. A la postre, esto fue fundamental para que no pudiera colarse entre los diez primeros.

En tanto, el británico Lewis Hamilton reafirmó su papel como favorito para lograr el campeonato en el actual torneo de la Fórmula 1. Después de haber obtenido la pole position, el piloto de Mercedes no cedió a la presión de Vettel y Bottas, quienes quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El podio pudo haber quedado de forma diferente en el Gran Premio de Mónaco, pero Verstappen, de Red Bull, fue penalizado con cinco segundos. Esto fue suficiente para que el holandés cayera hasta la cuarta plaza.

Esta es la primera ocasión en la que los pilotos de Mercedes no cierran en los primeros lugares, ya que el alemán impidió que Bottas concretara el uno dos para la escudería. Al término de la carrera, Hamilton dedicó su victoria a Niki Lauda, el legendario piloto de la Fórmula 1 que murió en días pasados.