¿El final de los libros de 'Game of Thrones' será igual que la serie?

Tras seis semanas de estrenos y ocho años de haber conquistado la televisión, Game of Thrones llegó a su final, aunque a algunos no les gustó el desenlace, y en lo general, la octava temporada.

Ante este panorama, muchos se preguntaron cuánto respetará la obra literaria A Song of Ice and Fire de George R.R. Martin el final que se vio en la pantalla chica.

Martin comentó el capítulo final en su blog personal, y aunque la crítica es mínima, se dirigió hacia el cierre de su historia en el impreso y los dos libros que le restan por escribir: The Winds of Winter y A Dream of Spring.

"¿Cómo terminará todo?, me preguntan. ¿El mismo final que en la serie? ¿Diferente? Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí", redactó George R.R. Martin.

Asimismo, el autor afirmó que él está "trabajando en un medio muy distinto al de David y Dan", pues es diferente terminar una serie con solo seis horas por delante de transmisión, que un par de libros con tres mil páginas entre ambos.

"Y si hacen falta más páginas y capítulos, los añadiré", admite.

El originario de Nueva Jersey reconoce que el "efecto mariposa" es una de las razones por las que las novelas serán distintas a las últimas temporadas de la serie.