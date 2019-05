Elenco de 'Game of Thrones' se merece una medalla: Richard Madden

El final de la serie de HBO, Game of Thrones, ha dejado un vacío en millones de seguidores que a lo largo de ocho años disfrutaron del programa, aunque a un buen sector no le ha convencido no solo el final, sino la octava temporada.

En este sentido, el actor escocés Richard Madden, quien interpretó a Robb Stark en las primeras tres temporadas de Game of Thrones, pidió un reconocimiento al elenco que llegó hasta el final.

La postura de Madden tuvo lugar en la sección de Actors on actors de Variety, en donde fue cuestionado sobre el cierre de la serie basada en la obra literaria de George R.R. Martin.

Al mismo tiempo, apuntó a que es un reto interpretar un papel por tanto tiempo, no solo porque llegas a encasillarte en él, sino también porque tienes que separarte del personaje.

"Porque lo que haces es ponerlo en la estantería durante seis meses, para luego cogerlo de nuevo".

Richard Madden recordó con mucha ilusión el tiempo en que trabajaba en la serie, la cual sin duda impulsó su carrera.